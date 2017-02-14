Алматинская фанатка сделала тату с Василием Левитом
Алматинская фанатка сделала татировку с серебряным призером Олимпиады в
Рио-де-Жанейро Василием Левитом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Изображение популярного боксера нанесено на ноге девушки. Подробности рассказал в своем аккаунте в Instagram тату-мастер:
«Ну вот ночь и позади. Что вы знаете о безбашенной фанатской любви и преданности. Пример такой любви итог этой ночи. Эскиз нарисовали очень быстро, так как девушка предоставила фото, а вот с волком повозились. Но в итоге получилось очень даже ничего. Боксер и его внутренний волк,
Отметим, что в сезоне Всемирной серии бокса-2015 Левит в составе клуба «Астана Арланс», символом которого является волк, стал чемпионом WSB, обеспечив себе личным высоким рейтингом путевку на Олимпиаду в Рио.
Как затем рассказал Vesti.kz
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