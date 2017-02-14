Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28767124/
14 февраля 2017, 11:50 | Бокс | Vesti.kz

Алматинская фанатка сделала тату с Василием Левитом

Алматинская фанатка сделала татировку с серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро Василием Левитом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Изображение популярного боксера появилось на ноге девушки. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Изображение популярного боксера нанесено на ноге девушки. Подробности рассказал в своем аккаунте в Instagram тату-мастер:

«Ну вот ночь и позади. Что вы знаете о безбашенной фанатской любви и преданности. Пример такой любви итог этой ночи. Эскиз нарисовали очень быстро, так как девушка предоставила фото, а вот с волком повозились. Но в итоге получилось очень даже ничего. Боксер и его внутренний волк, как-то так описали задачу. Не часто, кстати, встретишь людей, которые “бьют” кумиров, на фото наш казахстанский боксер. Раньше знал только Гену Головкина, а оказывается у нас хватает и еще боксеров, по которым так люди с ума сходят. Пока били тату, пересмотрели финал Олимпиады с Левитом (боксер на фото), где его засудили. Буду теперь болеть».

Отметим, что в сезоне Всемирной серии бокса-2015 Левит в составе клуба «Астана Арланс», символом которого является волк, стал чемпионом WSB, обеспечив себе личным высоким рейтингом путевку на Олимпиаду в Рио.

Как затем рассказал Vesti.kz тату-мастер Роман Карагодин, сама девушка пока не хочет раскрывать свои имя и фамилию, опасаясь негативной реакции со стороны общественности. Лишняя популярность ей сейчас якобы ни к чему.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
14 февраля

Головкин нокаутировал многих, но просмотрим, как он сам держит удар настоящего средневеса - Джейкобс

Первые "жертвы" Петрушина и естественный отбор в "Иртыше"

Алматинская фанатка сделала тату с Василием Левитом