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https://sport.mail.ru/news/boxing/28766864/
14 февраля 2017, 11:32 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Спенс: Брук пошел на бой против Головкина ради денег

Американский боксер Эррол Спенс прокомментировал достижение договоренности о бое с чемпионом мира по версии IBF во втором полусреднем весе Келлом Бруком.

«Келл — отличный боец, но ему воздают слишком много похвалы за бой со мной. С кем еще он мог бы сразиться в весе 147 фунта? С кем бы он мог сразиться в 154 фунтах? Он не мог бы сразиться в полусреднем весе ни с кем другим, кроме меня, в противном случае его бы обвинили в том, что он избегает встречи со мной.
В 154 фунтах нет поединков для него. Там нет громких имен, нет никого, кого бы он хотел заполучить в соперники. Так что он должен был драться со мной. Все понимают, что он пошел на бой против Головкина ради денег. Так что я думаю, его перехваливают за то, что он согласился драться со мной», — приводит слова Спенса BoxingScene.

Напомним, встреча этих боксеров запланирована на 20 мая в Шеффилде (Англия).
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