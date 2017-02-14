Спенс: Брук пошел на бой против Головкина ради денег

«Келл — отличный боец, но ему воздают слишком много похвалы за бой со мной. С кем еще он мог бы сразиться в весе 147 фунта? С кем бы он мог сразиться в 154 фунтах? Он не мог бы сразиться в полусреднем весе ни с кем другим, кроме меня, в противном случае его бы обвинили в том, что он избегает встречи со мной.

В 154 фунтах нет поединков для него. Там нет громких имен, нет никого, кого бы он хотел заполучить в соперники. Так что он должен был драться со мной. Все понимают, что он пошел на бой против Головкина ради денег. Так что я думаю, его перехваливают за то, что он согласился драться со мной», — приводит слова Спенса BoxingScene.

Напомним, встреча этих боксеров запланирована на 20 мая в Шеффилде (Англия).