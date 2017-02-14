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14 февраля 2017, 11:06 | Бокс | Vesti.kz

Пресс-служба EXPO-2017 о бое Головкин — Сондерс в Астане: Переговоры ведутся, подробности станут известны в ближайшее время

В «Астана EXPO-2017» прокомментировали появившуюся информацию о том, что бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и обладателя пояса WBO в этом же весе британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) пройдет в Астане 10 июня, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Пока не можем ничего конкретного сказать. Переговоры ведутся, но подробности станут известны в ближайшее время», — прокомментировали в пресс-службе EXPO-2017.

Напомним, переговоры по этому бою велись еще в прошлом месяце, после того, как СМИ сообщили, что Головкин и Сондерс уже согласовали все условия поединка на лето в Казахстане.

Между тем журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза назвал точную дату боя Головкин — Сондерс в Казахстане. По его информации, это состоится 10 июня.

Поединок стал возможным благодаря тому, что Сондерс откупился от обязательного претендента на его титул из Грузии Автандила Хурцидзе и вместо защиты проведет «более значимый поединок».

Добавим, что свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке, его соперником будет «регулярный» чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО).

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