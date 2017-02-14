Меньшиков: Определен состав российской команды на матч Всемирной серии бокса в Китае
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Сформирован состав команды Patriot Boxing Team, которая в субботу во втором туре Всемирной серии бокса (WSB) в Китае проведет встречу с коллективом China Dragons, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер мужской сборной России Олег Меньшиков.
В турнире WSB участвуют 12 команд, на предварительной стадии разбитые на три группы. Россияне в стартовом матче 4 февраля в Москве уступили оппонентам из казахстанской команды Astana Arlans (2:3). China Dragons дома победила соперников из Узбекистана — Uzbek Tigers (3:2).
«Определен состав нашей команды, которая 18 февраля будет боксировать в Китае, — сказал в телефонном разговоре Меньшиков. — На ринг выйдут Овик Оганнисян — в весовой категории до 52 килограммов, Шахриер Ахмедов — в весе до 60 килограммов, Артем Зайцев — в категории до 69 килограммов, Даниил Швед — в весе до 81 килограмма и Максим Бабанин — в категории свыше 91 килограмма».
«Китайская команда очень сильна и опасна, что и подтвердила победа в первом туре над боксерами из Узбекистана, — подчеркнул собеседник агентства. — Постараемся выступить достойно и показать хороший бокс. В Китай наша команда вылетает в среду».
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