Меньшиков: Определен состав российской команды на матч Всемирной серии бокса в Китае

В турнире WSB участвуют 12 команд, на предварительной стадии разбитые на три группы. Россияне в стартовом матче 4 февраля в Москве уступили оппонентам из казахстанской команды Astana Arlans (2:3). China Dragons дома победила соперников из Узбекистана — Uzbek Tigers (3:2).

«Определен состав нашей команды, которая 18 февраля будет боксировать в Китае, — сказал в телефонном разговоре Меньшиков. — На ринг выйдут Овик Оганнисян — в весовой категории до 52 килограммов, Шахриер Ахмедов — в весе до 60 килограммов, Артем Зайцев — в категории до 69 килограммов, Даниил Швед — в весе до 81 килограмма и Максим Бабанин — в категории свыше 91 килограмма».

«Китайская команда очень сильна и опасна, что и подтвердила победа в первом туре над боксерами из Узбекистана, — подчеркнул собеседник агентства. — Постараемся выступить достойно и показать хороший бокс. В Китай наша команда вылетает в среду».