WBC может применить дополнительные санкции к Поветкину после вердикта суда присяжных
МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирный боксерский совет (WBC) может применить дополнительные санкции к Александру Поветкину после вердикта суда присяжных. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
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В понедельник коллегия присяжных в
«Мы следим за развитием данного судебного процесса и его итогами. В ближайшее время мы выпустим официальное решение по данному расследованию», — заявил Сулейман, отвечая на вопрос о новых санкциях в отношении Поветкина.
Ранее старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина, сообщил ТАСС, что проигравшая сторона может просить суд проигнорировать вердикт присяжных и принять самостоятельное решение. Также он отметил, что проигравшие могут попросить о созыве нового жюри и подать апелляцию. По его словам, этот судебный процесс будет идти еще минимум полгода.
WBC и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.
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