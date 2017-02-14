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14 февраля 2017, 10:58 | Бокс | ТАСС

WBC может применить дополнительные санкции к Поветкину после вердикта суда присяжных

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирный боксерский совет (WBC) может применить дополнительные санкции к Александру Поветкину после вердикта суда присяжных. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

<em>МОСКВА 14 февраля. /Корр. ТАСС Игорь <span class=error>Лазорин</span>/.</em> Всемирный боксерский совет (WBC) может применить дополнительные санкции к Александру <span class=error>Поветкину</span> после вердикта суда присяжных. Об этом ТАСС заявил президент WBC Маурисио <span class=error>Сулейман</span>. Увеличить
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В понедельник коллегия присяжных в Нью-Йорке вынесла вердикт, согласно которому Поветкин употреблял мельдоний после того, как это вещество было запрещено 1 января 2016 года. В настоящее время в отношении россиянина WBC проводит расследование по факту обнаружения запрещенных препаратов в допинг-пробе боксера.

«Мы следим за развитием данного судебного процесса и его итогами. В ближайшее время мы выпустим официальное решение по данному расследованию», — заявил Сулейман, отвечая на вопрос о новых санкциях в отношении Поветкина.

Ранее старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина, сообщил ТАСС, что проигравшая сторона может просить суд проигнорировать вердикт присяжных и принять самостоятельное решение. Также он отметил, что проигравшие могут попросить о созыве нового жюри и подать апелляцию. По его словам, этот судебный процесс будет идти еще минимум полгода.

WBC и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.

Допинг-проба «А» 37-летнего Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Также положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.
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Поветкин и «мельдониевое дело». Теперь поможет только магия вуду

Суд присяжных в США постановил, что Александр Поветкин принимал мельдоний после его запрета 1 января 2016 года. Положительный допинг-тест российского боксера привел к срыву его боя с американцем Деонтеем Уайлдером в Москве 21 мая 2016-го, после чего стороны поочередно обратились в суд.
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