Гилберто Рамирес проведёт защиту титула WBO в бою с Максом Бурсаком

В «Астана EXPO-2017» прокомментировали появившуюся информацию о том, что бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и обладателя пояса WBO в этом же весе британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) пройдет в Астане 10 июня, сообщает корреспондент Vesti.kz.