Гилберто Рамирес проведёт защиту титула WBO в бою с Максом Бурсаком
Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Гилберто Рамирес (34−0−0 24 КО) проведёт первую защиту своего титула 22 апреля в Калифорнии, сообщает BoxingScene со ссылкой на американского промоутера Боба Арума.
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По словам сопромоутера Рамиреса Хесуса Запари, соперником Рамиреса в этом бою будет украинский боксёр Макс Бурсак (33−4−1, 15 КО). Свой последний бой украинец провёл в апреле прошлого года против соотечественника Руслана Щелева, над которым одержал победу по очкам.
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