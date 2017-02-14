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14 февраля 2017, 10:20 | Бокс | Чемпионат.com

Гилберто Рамирес проведёт защиту титула WBO в бою с Максом Бурсаком

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Гилберто Рамирес (34−0−0 24 КО) проведёт первую защиту своего титула 22 апреля в Калифорнии, сообщает BoxingScene со ссылкой на американского промоутера Боба Арума.

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO <span class=error>Гилберто</span> <span class=error>Рамирес</span> (34−0−0 24 КО) проведёт первую защиту своего титула 22 апреля в Калифорнии сообщает BoxingScene со ссылкой на американского промоутера Боба <span class=error>Арума</span>. Увеличить
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По словам сопромоутера Рамиреса Хесуса Запари, соперником Рамиреса в этом бою будет украинский боксёр Макс Бурсак (33−4−1, 15 КО). Свой последний бой украинец провёл в апреле прошлого года против соотечественника Руслана Щелева, над которым одержал победу по очкам.

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