Хурцидзе рассказал об «откупе» Сондерса для боя с Головкиным

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— Сейчас появилась информация, что Сондерс откупился от боя с Вами, чтобы 10 июня встретиться с Головкиным.

— Они предлагали деньги, да. Но эта пока не решилось, ведь деньги пока не пришли. Он хочет драться со вторым номером рейтинга (японец Рета Мурата -прим.ред.), а я буду драться с третьим номером (британец Тони Лэнгфорд — прим. ред.) за пояс регулярного чемпиона мира. Но это еще не 100 процентов. Посмотрим, чем закончатся переговоры.

— Выходит, Сондерс хочет драться с японцем Муратой?

— Меня попросили подождать, чтобы встретиться с Муратой. За это платит деньги. Потом хочет встретиться с Головкиным, и за это заплатит мне деньги. Я такого даже раньше не слышал.

— Такое серьезно возможно?

— Да, такое предлагали, но это еще не 100 процентов. За первый пока ничего не получил.

— То есть, сейчас они готовы заплатить за оба боя? Параллельно, в СМИ появилась информация, что Головкин с Сондерсом 10 июня встретятся.

— Да, так говорили, посмотрим. Но если речь про бой за звание абсолютного чемпиона, то пока рано об этом говорить. Головкин должен с Джейкобсом встретиться, а Сондерс с Муратой. А потом еще со мной решить… В боксе нельзя ничего наперед говорить, один удар может принести победу или проигрыш. Так что посмотрим, кто как завершит свои бои.

Напомним, ранее появилась информация, что британец Билли Джо Сондерс «откупился» от боя с обязательным претендентом на его титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе для проведения «более значимого поединка». Одним из вариантов продолжения карьеры Сондерса называют встречу с другим чемпионом в этой весовой категории, казахстанцем Геннадием Головкиным. В СМИ уже даже обнародовали дату объединительного поединка.