Ислам готов встретиться с Альваресом

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Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Ислам может стать соперником для Канело, который владеет титулом чемпиона мира WBO в первой средней категории.