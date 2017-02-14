Ислам готов встретиться с Альваресом
Казахстанец Канат Ислам признался, что не упустит возможности выйти на ринг против звездного мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
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Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Ислам может стать соперником для Канело, который владеет титулом чемпиона мира WBO в первой средней категории.
«Мои люди в Казахстане будут рады посмотреть этот бой. Моя команда также хочет его увидеть, и я хочу этот поединок. Как только появится шанс, я сосредоточусь, выберу правильных
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