Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28765329/
14 февраля 2017, 9:43 | Бокс | Sports.kz

Ислам готов встретиться с Альваресом

Казахстанец Канат Ислам признался, что не упустит возможности выйти на ринг против звездного мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Казахстанец</span> Канат Ислам признался что не упустит возможности выйти на ринг против звездного мексиканца <span class=error>Сауля</span> Альвареса сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Ислам может стать соперником для Канело, который владеет титулом чемпиона мира WBO в первой средней категории.

«Мои люди в Казахстане будут рады посмотреть этот бой. Моя команда также хочет его увидеть, и я хочу этот поединок. Как только появится шанс, я сосредоточусь, выберу правильных спарринг-партнеров и буду готов к такой возможности», — цитирует Каната Boxingscene.com.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Что будет, если Головкин откажется от условий Альвареса

Эдди Хирн: «Ожидал, что после боя с Головкиным люди будут уважать Брука»

Бауржан Джолчиев: «Быть или не быть»