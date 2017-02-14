Чемпионат Азии по боксу-2017 среди мужчин пройдет в Ташкенте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Так, соревнования пройдут в столице Узбекистана с 30 апреля по 7 мая. В весовых категориях от 49 до свыше 91 килограмма помимо медалей будут разыграны лицензии на чемпионат мира, который, в свою очередь, пройдет в Германии с 25 августа по 4 сентября.

Участие в чемпионате Азии примет и национальная сборная Казахстана, ее состав будет назван позже.