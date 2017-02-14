Канат Ислам: Боксировать перед моим народом значит для меня больше, чем что-либо

«Тренировки проходили великолепно. Я знаю, что Ассис — левша, и любит боксировать. На протяжении всего моего любительского опыта и профессиональных боев по всему миру, я готов ко всему!», — сказал Ислам, чьи слова передает Boxingscene.com.

«Рой Джонс — легенда бокса прошлых лет и по сей день. Это большая честь для меня выступать в его андеркарде. Но выступление перед моим народом значит для меня больше, чем что-либо. Это показывает, что я представляю его культуру и людям нравится мой стиль бокса. В бою с Аллотеем сбылась моя мечта драться перед таким большим числом казахстанских зрителей. Они скандировали мое имя и я благодарю их за это. Мне не хочется, чтобы они пропустили мой бой с Ассисом 17 февраля. Я всегда благодарен моим фанатам и всем, кто меня поддерживает», — добавил боксер.