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https://sport.mail.ru/news/boxing/28765172/
14 февраля 2017, 9:27 | Бокс | Sports.kz

Канат Ислам: Боксировать перед моим народом значит для меня больше, чем что-либо

Казахстанский боксер Канат Ислам, владеющий титулами чемпиона по версии WBO Inter-Continental и WBA Fedelatin в первом среднем весе, рассказал о настрое на свой предстоящий поединок с Робсоном Ассисом и о желании снова провести бой на родной земле, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Канат Ислам владеющий титулами чемпиона по версии WBO <nobr>Inter-Continental</nobr> и WBA Fedelatin в первом среднем весе рассказал о настрое на свой предстоящий поединок с <span class=error>Робсоном</span> <span class=error>Ассисом</span> и о желании снова провести бой на родной земле сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Тренировки проходили великолепно. Я знаю, что Ассис — левша, и любит боксировать. На протяжении всего моего любительского опыта и профессиональных боев по всему миру, я готов ко всему!», — сказал Ислам, чьи слова передает Boxingscene.com.

«Рой Джонс — легенда бокса прошлых лет и по сей день. Это большая честь для меня выступать в его андеркарде. Но выступление перед моим народом значит для меня больше, чем что-либо. Это показывает, что я представляю его культуру и людям нравится мой стиль бокса. В бою с Аллотеем сбылась моя мечта драться перед таким большим числом казахстанских зрителей. Они скандировали мое имя и я благодарю их за это. Мне не хочется, чтобы они пропустили мой бой с Ассисом 17 февраля. Я всегда благодарен моим фанатам и всем, кто меня поддерживает», — добавил боксер.

Напомним, поединок Ислама и Ассиса состоится 17 февраля в андеркарде вечера бокса Рой Джонс-младший — Бобби Ганн.

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