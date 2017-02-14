Канат Ислам: Боксировать перед моим народом значит для меня больше, чем что-либо
Казахстанский боксер Канат Ислам, владеющий титулами чемпиона по версии WBO
Inter-Continental и WBA Fedelatin в первом среднем весе, рассказал о настрое на свой предстоящий поединок с Робсоном Ассисом и о желании снова провести бой на родной земле, сообщает Sports.kz.
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«Тренировки проходили великолепно. Я знаю, что Ассис — левша, и любит боксировать. На протяжении всего моего любительского опыта и профессиональных боев по всему миру, я готов ко всему!», — сказал Ислам, чьи слова передает Boxingscene.com.
«Рой Джонс — легенда бокса прошлых лет и по сей день. Это большая честь для меня выступать в его андеркарде. Но выступление перед моим народом значит для меня больше, чем
Напомним, поединок Ислама и Ассиса состоится 17 февраля в андеркарде вечера бокса Рой
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