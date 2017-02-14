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https://sport.mail.ru/news/boxing/28765026/
14 февраля 2017, 9:26 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс: Головкин — монстр, но если я покажу лучшее из своей защиты и нападения, то вечер получится длинным

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО), владеющий поясом «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе, заявил. что изучил слабости своего следующего соперника — чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО).

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«Хочу подарить фанатам отличное шоу, поэтому буду в прекрасной физической форме. Я смотрел записи с боями Головкина. Я всегда считал безумием, когда бойцы хвалятся тем, что не изучают своих соперников. Я, наоборот, всегда их изучаю. Я заметил у Головкина несколько слабостей. Например, его защита, он позволяет себя бить. Хотя он и монстр в нападении, однако в защите — нет. И если я покажу лучшее из своей защиты и нападения, то вечер получится длинным», — заявил Джейкобс в беседе с Inside the Ropes.

Ранее американец отметил, что Головкин допустит ошибку, если в их бою опустит руки и позволит бить себя. По словам Джейкобса, он представляет опасность и казахстанец это знает.

Однако экс-чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли сомневается, что бой продлится долго. По его мнению, Джейкобса хватит на первые четыре-пять раундов, после чего Головкин дожмет его.

Бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать «Казахстан» и KazSport.
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