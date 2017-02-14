Джейкобс: Головкин — монстр, но если я покажу лучшее из своей защиты и нападения, то вечер получится длинным
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО), владеющий поясом «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе, заявил. что изучил слабости своего следующего соперника — чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Хочу подарить фанатам отличное шоу, поэтому буду в прекрасной физической форме. Я смотрел записи с боями Головкина. Я всегда считал безумием, когда бойцы хвалятся тем, что не изучают своих соперников. Я, наоборот, всегда их изучаю. Я заметил у Головкина несколько слабостей. Например, его защита, он позволяет себя бить. Хотя он и монстр в нападении, однако в защите — нет. И если я покажу лучшее из своей защиты и нападения, то вечер получится длинным», — заявил Джейкобс в беседе с Inside the Ropes.
Ранее американец отметил, что Головкин допустит ошибку, если в их бою опустит руки и позволит бить себя. По словам Джейкобса, он представляет опасность и казахстанец это знает.
Однако
Бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter