Джейкобс показал журналистам «бой с тенью» и работу на лапах перед боем с Головкиным
«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) в рамках подготовки к бою с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) провел открытую тренировку для журналистов.
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Джейкобс провел так называемый «бой с тенью», а также продемонстрировал работу на лапах.
Ранее в интервью американец рассказал, что представляет опасность для Головкина, и казахстанец это знает. «Он будет глупцом, если опустит руки в бою со мной и позволит бить себя», — добавил Джейкобс.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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