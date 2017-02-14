Джейкобс показал журналистам «бой с тенью» и работу на лапах перед боем с Головкиным

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Джейкобс провел так называемый «бой с тенью», а также продемонстрировал работу на лапах.

Ранее в интервью американец рассказал, что представляет опасность для Головкина, и казахстанец это знает. «Он будет глупцом, если опустит руки в бою со мной и позволит бить себя», — добавил Джейкобс.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

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