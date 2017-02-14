Жакиянов помог Казахстану войти в ТОП-5 стран по числу чемпионских титулов на профи-ринге
Чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) помог Казахстану войти в ТОП-5 стран по количеству чемпионских титулов на
профи-ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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11 февраля в Толедо (США) Жакиянов победил раздельным решением судей американца Роуши Уоррена (14−2, 4 КО) и стал обладателем двух титулов. При этом в первом раунде казахстанский боксер дважды побывал в нокдауне.
Благодаря Жанату улучшилась статистика Казахстана по количеству титулов чемпионов мира. Теперь в активе казахстанских боксеров четыре чемпионских пояса — один у Жакиянова и три у Геннадия Головкина, выступающего в среднем весе (WBA (Super), WBC и IBF). Причем у обоих боксеров имеется по титулу IBO, но он считается менее значимым.
С этим показателем Казахстан делит пятое место с Филиппинами. Возглавляет этот список США (12 титулов), далее следуют Великобритания (9), Япония (8) и Мексика (7).
Кроме того, Жакиянов помог улучшить статистику по количеству действующих чемпионов мира из Казахстана. Теперь их двое — это Жанат и Головкин. Столько же чемпионов у России, Кубы, Таиланда и Украины — все делят шестое место. Наибольшее количество чемпионов, а именно 12, у США, за которыми следуют Великобритания (9), Япония (8), Мексика (7) и Филиппины (4).
Добавим, что 33-летний Жакиянов стал четвертым чемпионом мира из Казахстана после Василия Жирова, Бейбуту Шуменова и Головкина.
Также Жанат стал вторым в рейтинге самых титулованных действующих боксеров Казахстана. Выше него только Головкин.
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