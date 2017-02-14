Джейкобс: Головкин будет глупцом, если опустит руки в бою со мной и позволит бить себя
Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
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Видимо, что-то случилось...
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«Глупо думать, что он позволяет любому себя бить. Он понимает опасность, потому что я совсем другой парень по сравнению с предыдущими его оппонентами. Не думаю, что он станет позволять мне себя бить. Вы будете глупцом, если опустите руки в бою со мной.
Я уверен, что буду в наилучшем физическом состоянии, это будет лучший тренировочный лагерь, который я
Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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