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https://sport.mail.ru/news/boxing/28764018/
14 февраля 2017, 8:23 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс: Головкин будет глупцом, если опустит руки в бою со мной и позволит бить себя

Обладатель пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.

Обладатель пояса регулярного чемпиона мира в среднем весе по версии WBA американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) владеющим титулами WBA (Super) IBO WBC и IBF в этой же категории. Увеличить
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«Глупо думать, что он позволяет любому себя бить. Он понимает опасность, потому что я совсем другой парень по сравнению с предыдущими его оппонентами. Не думаю, что он станет позволять мне себя бить. Вы будете глупцом, если опустите руки в бою со мной.

Я уверен, что буду в наилучшем физическом состоянии, это будет лучший тренировочный лагерь, который я когда-либо проходил. Работа идет хорошо, я многому учусь. Мне всегда нравились истории про андердогов, которые восходят на вершину. Я боролся всю свою жизнь, поэтому готов к этому поединку, — сказал Дэниэл в интервью Aleetboxing.

Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его в США по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане вечер бокса будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

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