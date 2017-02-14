Джейкобс: Головкин будет глупцом, если опустит руки в бою со мной и позволит бить себя

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Глупо думать, что он позволяет любому себя бить. Он понимает опасность, потому что я совсем другой парень по сравнению с предыдущими его оппонентами. Не думаю, что он станет позволять мне себя бить. Вы будете глупцом, если опустите руки в бою со мной.

Я уверен, что буду в наилучшем физическом состоянии, это будет лучший тренировочный лагерь, который я когда-либо проходил. Работа идет хорошо, я многому учусь. Мне всегда нравились истории про андердогов, которые восходят на вершину. Я боролся всю свою жизнь, поэтому готов к этому поединку, — сказал Дэниэл в интервью Aleetboxing.