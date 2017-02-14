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https://sport.mail.ru/news/boxing/28763745/
14 февраля 2017, 8:19 | Бокс | Vesti.kz

Дэн Рафаэль допустил вероятность боя Головкин — Сондерс этим летом

Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) может провести объединительный бой с обладателем пояса WBO в этой же категории британцем Билли Джо Сандерсом (24−0, 12 КО) этим летом.

Эксперт телеканала <span class=error>ESPN</span> и один из известных обозревателей бокса в США <span class=error>Дэн</span> Рафаэль прокомментировал ранее появившуюся информацию о том что чемпион мира по версиям WBA (Super) IBO WBC и IBF в среднем весе <span class=error>казахстанец</span> Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) может провести объединительный бой с обладателем пояса WBO в этой же категории британцем Билли Джо Сандерсом (24−0 12 КО) этим летом. Увеличить
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Ранее его коллега латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза сообщил, что бой Головкин — Сондерс планируется на 10 июня. Причем пройдет он в Казахстане.

«Если Головкин побьет Джейкобса, то это возможно, что он проведет бой с Сондерсом для объединения всех титулов. Я надеюсь, затем Головкин вернется в сентябре», — отметил Рафаэль.

В пользу того, что бой Головкина и Сондерса может состояться летом, говорит тот факт, что WBO разрешила своему чемпиону не проводить обязательную защиту в пользу «более значимого поединка». Стало известно, что британец согласился заплатить обязательному претенденту из Грузии Автандилу Хурцидзе, чтобы тот повременил с притязаниями на чемпионский пояс.

При этом еще начале января американские СМИ сообщили о договоренности между Головкиным и Сондерсом по поводу боя в Казахстане летом, однако они были опровергнуты.

В то же время Сондерс анонсировал свой большой бой за пределами США и родной Великобритании. Позже промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что находится на связи со своим британским коллегой Фрэнком Уорреном.

Сам Головкин не раз говорил, что его главная цель — это объединение всех титулов в среднем весе, и для ее осуществления ему не хватает пояса WBO, который принадлежит Сондерсу.

Отметим, что на 18 марта в Нью-Йорке у Головкина запланирована обязательная защита. Его соперником будет «регулярный» чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО).

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