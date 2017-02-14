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Ранее его коллега латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза сообщил, что бой Головкин — Сондерс планируется на 10 июня. Причем пройдет он в Казахстане.

«Если Головкин побьет Джейкобса, то это возможно, что он проведет бой с Сондерсом для объединения всех титулов. Я надеюсь, затем Головкин вернется в сентябре», — отметил Рафаэль.

В пользу того, что бой Головкина и Сондерса может состояться летом, говорит тот факт, что WBO разрешила своему чемпиону не проводить обязательную защиту в пользу «более значимого поединка». Стало известно, что британец согласился заплатить обязательному претенденту из Грузии Автандилу Хурцидзе, чтобы тот повременил с притязаниями на чемпионский пояс.

При этом еще начале января американские СМИ сообщили о договоренности между Головкиным и Сондерсом по поводу боя в Казахстане летом, однако они были опровергнуты.

В то же время Сондерс анонсировал свой большой бой за пределами США и родной Великобритании. Позже промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что находится на связи со своим британским коллегой Фрэнком Уорреном.

Сам Головкин не раз говорил, что его главная цель — это объединение всех титулов в среднем весе, и для ее осуществления ему не хватает пояса WBO, который принадлежит Сондерсу.