Шейн Мозли: Джейкобса хватит на четыре-пять раундов, а после Головкин дожмет его и победит
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли сделал на прогноз на предстоящий бой его соотечественника Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) с непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мне нравятся оба бойца. Джейкобс быстрый и взрывной, он хорошо бьет и двигается. Он отличный боец. Единственное я не знаю, как он сможет держать удары Головкина, но, возможно, за счет движения он сможет уклоняться от них.
Думаю, для Джейкобса это будет тяжелый бой. Его хватит на
Поединок Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в
Добавим, что Мозли был
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