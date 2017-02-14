Шейн Мозли: Джейкобса хватит на четыре-пять раундов, а после Головкин дожмет его и победит

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«Мне нравятся оба бойца. Джейкобс быстрый и взрывной, он хорошо бьет и двигается. Он отличный боец. Единственное я не знаю, как он сможет держать удары Головкина, но, возможно, за счет движения он сможет уклоняться от них.

Думаю, для Джейкобса это будет тяжелый бой. Его хватит на четыре-пять раундов, а после Головкин дожмет его. Думаю, GGG все-таки победит, но я не знаю наверняка, бой покажет, — сказал Мозли в интервью EsNews.

Поединок Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать «Казахстан» и KazSport.