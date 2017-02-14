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https://sport.mail.ru/news/boxing/28763660/
14 февраля 2017, 8:17 | Бокс | Vesti.kz

Шейн Мозли: Джейкобса хватит на четыре-пять раундов, а после Головкин дожмет его и победит

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли сделал на прогноз на предстоящий бой его соотечественника Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) с непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец <span class=error>Шейн</span> <span class=error>Мозли</span> сделал на прогноз на предстоящий бой его соотечественника <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−1 29 КО) с непобежденным <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) которому принадлежат титулы WBA (Super) IBO WBC и IBF в этом же весе. Увеличить
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«Мне нравятся оба бойца. Джейкобс быстрый и взрывной, он хорошо бьет и двигается. Он отличный боец. Единственное я не знаю, как он сможет держать удары Головкина, но, возможно, за счет движения он сможет уклоняться от них.

Думаю, для Джейкобса это будет тяжелый бой. Его хватит на четыре-пять раундов, а после Головкин дожмет его. Думаю, GGG все-таки победит, но я не знаю наверняка, бой покажет, — сказал Мозли в интервью EsNews.

Поединок Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать «Казахстан» и KazSport.

Добавим, что Мозли был спарринг-партнером Головкиным. В одном из последний интервью он признался, что у казахстанского боксеря тяжелые руки и он бьет как тяжеловес.

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