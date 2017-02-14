Брук и Спенс договорились о бое, промоутерские торги отменены

Это означает, что промоутерские торги по бою Брук — Спенс были отменены. Изначально торги были запланированы на 7 февраля, однако по просьбе промоутера Брука были отложены на неделю.



Поединок между этими боксёрами планируется провести 20 мая в родном городе Брука Шеффилде (Англия).