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14 февраля 2017, 1:15 | Бокс | Чемпионат.com

Брук и Спенс договорились о бое, промоутерские торги отменены

Чемпион мира IBF во втором полусреднем весе Келл Брук и обладатель титула временного чемпиона IBF Эррол Спенс договорились о дате и месте проведения боя, сообщает BoxingScene со ссылкой на председателя комитета IBF по чемпионским боям Линдси Таккера.

Это означает, что промоутерские торги по бою Брук — Спенс были отменены. Изначально торги были запланированы на 7 февраля, однако по просьбе промоутера Брука были отложены на неделю.

Поединок между этими боксёрами планируется провести 20 мая в родном городе Брука Шеффилде (Англия).
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