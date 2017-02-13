Поветкин и «мельдониевое дело». Теперь поможет только магия вуду

Деонтей Уайлдер и Лу ДиБелла, должно быть, сейчас хохочут, празднуя момент, а Бермейн Стиверн хладнокровно заявил, что вместо боя с Луисом Ортисом за временный титул лучше подождет чего-нибудь еще. Видимо, он тоже наблюдает за судом и надеется выиграть иск против Поветкина и Рябинского — соблазн забрать кучу денег без боя очень велик. И у него есть на это хорошие шансы, иначе не скажешь.

Суд присяжных пока вынес решение по первой части иска от ДиБеллы и Уайлдера, где рассматривался вопрос, принимал ли Поветкин мельдоний после его запрета. Постановили, что принимал. Потому что это весьма просто объясняется на пальцах — три отрицательных теста и затем положительный после — какие еще нужны доказательства? Это доказать проще, чем разговаривать по сути дела — о малой концентрации вещества, особенностях вывода его из организма и общей бессмысленности применения конкретно мельдония за несколько недель до боя. Впрочем, мы ведь не эксперты. А слова экспертов, привлеченных командой Рябинского, которые говорили именно об этом, тоже не были приняты во внимание. Потому что в суде всегда главное не суть, не справедливость, а то, что ты можешь доказать — формальным способом.

Юристы Уайлдера доказали. Теперь он с высокой вероятностью заберет компенсацию за срыв боя соперником — около 5 млн долларов. Ну, вы поняли — новые машины, костюмы, крокодиловые туфли и еще какое-то время без серьезных боев. Сколько раз Уайлдер проводил обязательную защиту титула против официального претендента? Правильно, ни разу. Факты, которые говорят сами за себя. К делу это, правда, не относится.

Есть слабый шанс подать апелляцию, дойти до Верховного суда, но я затрудняюсь предположить, какие могут быть основания. Процессуальные нарушения? Маловероятно. Отсутствие доказательств? Есть результаты допинг-проб. Состав присяжных? Их отбором стоило заниматься еще до начала разбирательства. Да и с чего бы апелляционному суду беспокоиться об интересах тех, кто представляет другую страну и не платит налоги в США. Факты говорят сами за себя.

Пока Уайлдер готовится к бою против Джеральда Вашингтона, который заменил пойманного на допинге Анджея Вавжика — 25 февраля, а суд готовится рассмотреть вторую часть дела, которая касается защиты репутации Поветкина, иск Рябинского к команде Уайлдера на сумму в 34,5 млн. Но очень трудно будет убедить суд в том, что репутации Поветкина нанесен существенный урон теперь, когда от репутации практически ничего не осталось.

Вообще, слова «Поветкин» и «допинг» были повторены за последние 8−9 месяцев десятки раз в каждом из средств массовой информации, в интернете и на ТВ — уже давно перестали коробить и шокировать. Даже многократно повторенная ложь после такого может показаться правдой, а здесь есть и некоторые вполне реальные основания не считать Поветкина чистым боксером. И в таких условиях те же присяжные не могли принять никакого другого решения, они имели дело с боксером, у которого нет презумпции невиновности, потому что вслед за одним допинг-тестом он завалил другой, перед другим боем, неважно, что там пытаются доказать русские с помощью экспертов — есть тесты и есть письма, и их можно трактовать довольно однозначно.

Так что всякое дальнейшее судебное разбирательство — это как фильм для взрослых: все знают, чем закончится, по ходам известно, что будет дальше, есть только нюансы в деталях, как это будет смотреться, какие будут ракурсы и какой монтаж, а прочие отклонения недопустимы, строго в пределах законов жанра. Ничего хорошего в этом нет, но, зная все условия, можно планировать дальнейшие действия.

Например, стоит подумать о том, если смысл потратить следующие 5 лет на апелляции. Стоит ли связываться с WBC и VADA в будущем или действительно целесообразно обдумать продолжение карьеры дома, без титулов и без допинг-контроля. И, самое главное, мы так и не узнали, кто виноват в том, что происходит сейчас с карьерой Поветкина. В какой момент ситуация вышла из-под контроля. И вообще, была ли она под контролем?

Впрочем, суд еще не приступил к рассмотрению по второй части дела. Еще есть время угрожать присяжным, манипулировать судьями и экспертами, в конце концов прибегнуть к магии вуду, тыкать иголками тряпичную куклу, подносить африканским божкам ром и сигары и резать в соседнем подвале кур и козлов — что угодно, если это поможет победить. На кону 34,5 млн. В конце концов, и в КГБ когда-то прибегали к помощи экстрасенсов и магов, а в ЦРУ экспериментировали с ЛСД.

Андрей БАЗДРЕВ.