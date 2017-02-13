Вторая часть суда по делу боксера Поветкина начнется не раньше апреля
МОСКВА, 13 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вторая часть судебного процесса по допинговому делу российского боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина начнется не раньше апреля-мая 2017 года, заявил корреспонденту «Р-Спорт» адвокат россиянина Алексей Карпенко.
В мае 2016 года за несколько дней до боя в Москве с американцем Деонтеем Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был отменен, но позднее WADA и WBC оправдали россиянина. На данный момент в
«Дата начала второй части суда — не раньше
«Ничем иным, кроме как недобросовестными последними заявлениями и запудриванием мозгов присяжным, поведение адвоката Уайлдера назвать нельзя. Мы не имели возможности на это ответить.
Суд рассматривает два дела одновременно — совместный иск Уайлдера и промоутеров к Поветкину на 4,5 миллиона долларов (примерно на такую сумму мог рассчитывать американец, если бы бой состоялся), и обратное обращение российской стороны на 34,5 миллиона долларов (в этот иск вошли обвинения в срыве поединка, а также оценка морального ущерба и репутационных потерь).
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