Вторая часть суда по делу боксера Поветкина начнется не раньше апреля

В мае 2016 года за несколько дней до боя в Москве с американцем Деонтеем Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был отменен, но позднее WADA и WBC оправдали россиянина. На данный момент в Нью-Йорке проходит судебное разбирательство между сторонами Поветкина и Уайлдера. В понедельник присяжные заседатели вынесли вердикт, что российский боксер принимал мельдоний после того, как этот препарат был запрещен.

«Дата начала второй части суда — не раньше апреля-мая, — сказал Карпенко. — Мы полагаем, что с озвученным вердиктом присяжных процесс затянется надолго. Считаем, что вердикт присяжных ни при каких обстоятельствах нельзя признать справедливым и соответствующим тому, что происходило в зале суда. Мы убедительным образом доказали, что Саша ничего не принимал».

«Ничем иным, кроме как недобросовестными последними заявлениями и запудриванием мозгов присяжным, поведение адвоката Уайлдера назвать нельзя. Мы не имели возможности на это ответить. По-другому мы не объясняем вердикт присяжных. С самого начала мы обозначили границы процесса, и адвокат Уайлдера в пятницу перешел практически все границы в самый решающий момент процесса», — добавил Карпенко.

Суд рассматривает два дела одновременно — совместный иск Уайлдера и промоутеров к Поветкину на 4,5 миллиона долларов (примерно на такую сумму мог рассчитывать американец, если бы бой состоялся), и обратное обращение российской стороны на 34,5 миллиона долларов (в этот иск вошли обвинения в срыве поединка, а также оценка морального ущерба и репутационных потерь).