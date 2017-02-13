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https://sport.mail.ru/news/boxing/28761761/
13 февраля 2017, 21:16 | Бокс | ТАСС

Рябинский: Поветкин не завершит карьеру и будет боксировать по другим версиям

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин не собирается завершать карьеру и будет проводить бои по другим версиям во время расследования в его отношении Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом ТАСС заявил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы Поветкина.

В настоящее время в отношении россиянина ВБС проводит расследование по факту обнаружения запрещенных препаратов в допинг-пробе боксера.

«Мы, конечно, будем организовать Саше бои, он будет боксировать по другим версиям. Его карьера продолжится», — сказал Рябинский.

Ранее WBC и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.

Допинг-проба «А» 37-летнего Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Также положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.

37-летний Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 — досрочно) и потерпев одно поражение.
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