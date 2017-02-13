Рябинский: Поветкин не завершит карьеру и будет боксировать по другим версиям

В настоящее время в отношении россиянина ВБС проводит расследование по факту обнаружения запрещенных препаратов в допинг-пробе боксера.

«Мы, конечно, будем организовать Саше бои, он будет боксировать по другим версиям. Его карьера продолжится», — сказал Рябинский.

Ранее WBC и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.

Допинг-проба «А» 37-летнего Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Также положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.

37-летний Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 — досрочно) и потерпев одно поражение.