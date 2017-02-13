— Мне нравятся оба бойца. Джейкобс быстрый и взрывной, он хорошо бьет и двигается, но это будет тяжелый бой для него. Думаю, его скорости хватит только на четыре-пять раундов, а потом Головкин дожмет его и победит, — считает Мозли.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.