Экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Головкин — Джейкобс
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мозли в интервью EsNews прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
— Мне нравятся оба бойца. Джейкобс быстрый и взрывной, он хорошо бьет и двигается, но это будет тяжелый бой для него. Думаю, его скорости хватит только на
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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