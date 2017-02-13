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https://sport.mail.ru/news/boxing/28761742/
13 февраля 2017, 21:19 | Бокс | Sports.kz

Экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Головкин — Джейкобс

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мозли в интервью EsNews прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

— Мне нравятся оба бойца. Джейкобс быстрый и взрывной, он хорошо бьет и двигается, но это будет тяжелый бой для него. Думаю, его скорости хватит только на четыре-пять раундов, а потом Головкин дожмет его и победит, — считает Мозли.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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