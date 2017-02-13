Котто и Маркес близки к контракту на бой в сентябре

К тому моменту Маркесу исполнится уже 44 года. Он не выходил на ринг с мая 2014 года, когда единогласным решением судей победил Майка Альварадо.



36-летний Котто не выступал с ноября 2015 года, когда потерпел поражение от Сауля Альвареса единогласным судейским решением.