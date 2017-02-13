Котто и Маркес близки к контракту на бой в сентябре
Бывшие чемпионы мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто (40−5−0, 33 КО) и Хуан Мануэль Маркес (56−7−1, 49 КО) продвинулись в переговорах о своём поединке. Предполагается, что бой пройдёт в сентябре, сообщает Boxing News 24.
К тому моменту Маркесу исполнится уже 44 года. Он не выходил на ринг с мая 2014 года, когда единогласным решением судей победил Майка Альварадо.
36-летний Котто не выступал с ноября 2015 года, когда потерпел поражение от Сауля Альвареса единогласным судейским решением.
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