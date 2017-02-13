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13 февраля 2017, 20:04 | Бокс | Чемпионат.com

Отец Ломаченко стал тренером Усика

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик расстался со своим тренером Джейсом Али Баширом. Теперь готовить украинца будет Анатолий Ломаченко — отец и тренер чемпиона WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко.

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик расстался со своим тренером <span class=error>Джейсом</span> Али <span class=error>Баширом</span>. Увеличить
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«Башир очень приятный человек и хороший тренер. У него свой подход к тренировкам. Но настал момент, когда я понял, что мне этого уже недостаточно. Вот почему я решил поменять всё, что делал раньше. Я очень благодарен ему за то, что бы со мной всё это время. Ничего личного, только бизнес», — приводит слова Усика World Boxing News.

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