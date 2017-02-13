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https://sport.mail.ru/news/boxing/28760832/
13 февраля 2017, 19:53 | Бокс | Sports.kz

Жакиянов стал вторым в рейтинге самых титулованных действующих боксеров Казахстана

Победа над американцем Роши Уорреном (14−2, 4 КО) принесла казахстанцу Жанату Жакиянову (27−1, 18 КО) два пояса в легчайшем весе — WBA Super и IBO, сообщает Sports.kz.

Этот успех позволил Жакиянову занять второе место в списке самых титулованных действующих казахстанских боксеров. Его опережает лишь Геннадий Головкин (36−0, 33 КО), владеющий поясами WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе. Еще один казахстанец — Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) — имеет один титул (пояс WBA в первом тяжелом весе).

У других боксеров из Казахстана менее престижные пояса: Канат Ислам (22−0, 18 КО) имеет региональные титулы WBO Intercontinental и WBA Fedelatin в первом полусреднем весе, Александр Журавский (13−2, 11 КО) — WBO Oriental в полусреднем, Бекман Сойлыбаев (9−0, 4 КО) — WBC Eurasia Pacific Boxing Council и WBA-NABA USA во втором полулегком, Иса Акбербаев (18−0, 13 КО) — Global Boxing Council в первом тяжелом.

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