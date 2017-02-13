Уайлдер все еще желает провести бой с Поветкиным, но считает это тратой времени

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Уайлдер должен был провести защиту титула в бою против Поветкина 21 мая 2016 года, но он был отменен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

«Часть меня все еще хочет провести бой с Повектиным, — сказал Уайлдер. — Но бой с Поветкиным — это пустая трата не только моего времени, но и моей команды».