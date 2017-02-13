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13 февраля 2017, 19:27 | Бокс | ТАСС

Уайлдер все еще желает провести бой с Поветкиным, но считает это тратой времени

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер по-прежнему имеет желание провести бой с россиянином Александром Поветкиным. Слова боксера приводит Boxingscene.com.

Бой должен был состояться 21 мая 2016 года но был отменен <nobr>из-за </nobr>того что в организме российского спортсмена нашли следы <span class=error>мельдония</span>. Увеличить
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Уайлдер должен был провести защиту титула в бою против Поветкина 21 мая 2016 года, но он был отменен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.

«Часть меня все еще хочет провести бой с Повектиным, — сказал Уайлдер. — Но бой с Поветкиным — это пустая трата не только моего времени, но и моей команды».

В конце июня руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы российского супертяжеловеса, подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка. Сумма иска составила $34,5 млн. Судебное разбирательство между Поветкиным и Уайлдером началось во вторник в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк.
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