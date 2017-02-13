Уайлдер все еще желает провести бой с Поветкиным, но считает это тратой времени
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер
по-прежнему имеет желание провести бой с россиянином Александром Поветкиным. Слова боксера приводит Boxingscene.com.
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Уайлдер должен был провести защиту титула в бою против Поветкина 21 мая 2016 года, но он был отменен
«Часть меня все еще хочет провести бой с Повектиным, — сказал Уайлдер. — Но бой с Поветкиным — это пустая трата не только моего времени, но и моей команды».
В конце июня руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы российского супертяжеловеса, подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа
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