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https://sport.mail.ru/news/boxing/28760328/
13 февраля 2017, 18:51 | Бокс | Чемпионат.com

Вашингтон: Уайлдер будет шокирован и усмирён

Американский тяжеловес Джеральд Вашингтон уверен, что сумеет справиться с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Он будет шокирован, как любой боец, который вышел со мной на ринг. Я удивлю его, и это его сильно усмирит.

Ударить может любой, а все продолжают говорить о том, как Деонтей бьёт. Я знаю, что мне надо защищаться от большого удара. Я знаю, как это делать. Моя единственная проблема — суметь улучшить своё нападение. И я беру уроки нападения, пока готовлюсь к бою», — цитирует Вашингтона Boxing Scene.
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