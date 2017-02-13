СМИ: Если «Канело» считает, что Головкин не заслуживает 15 миллионов за бой, то кто тогда?

Ранее «Канело» рассказал, что планирует встретиться с Головкиным после майского боя со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. При этом он отметил, что уже сделал предложение казахстанцу, однако тот хочет получить больше, чем заслуживает. «Если он его примет, то бой будет в этом году», — сказал Альварес.

Команды Головкина и «Канело» ведут переговоры с прошло года, но не могут согласовать финансовые условия. В частности, промоутеры мексиканца предлагали GGG за бой фиксированный гонорар с восьмизначной суммой. Причем изначально речь шла о десяти миллионах долларов, но позже эта сумма увеличилась до 15-ти. Однако сторона казахстанца рассчитывает получить процент от общего дохода с боя и даже предлагала поделить его пополам.

«Интересно, что «Канело» считает, будто Головкин не заслуживает предложенных ему 15 миллионов за бой. Если Головкин не стоит 15 миллионов, то кто тогда стоит? Может быть Мигель Котто, который в глазах многих фанатов бокса уже находится на последних этапах карьеры? Вряд ли они захотят платить за то, чтобы посмотреть, как Альварес и Котто будут драться друг с другом во второй раз. Такой поединок может не принести и одной трети тех продаж PPV, которые были в их первом бою. К тому же Котто не выходил на ринг с того самого поражения.

Головкину 18 марта предстоит бой с Дэниэлом Джейкобсом на НВО PPV. GGG может поставить себя в прекрасное положение, чтобы получить проценты от общего дохода за бой с «Канело», если он впечатляюще победит Джейкобса. Хотя бой Головкина и Джейкобса должен принести хорошие продажи PPV, иначе Golden Boy будут использовать это в качестве оправдания, чтобы не давать ему проценты.

Отказавшись от 15 миллионов долларов, Головкин также может дать Golden Boy повод двинуться дальше и ставить «Канело» против менее угрожающих соперников. Но это не означает, что они откажутся от будущих переговоров с Головкиным. Это значит лишь то, что они подождут год или два до очередного предложения фиксированной суммы. Теоретически, это может помочь «Канело», так как с годами Головкин может стать для него более уязвимым. Сейчас Головкину почти 35. Время играет на стороне 26-летнего Альвареса. Возможно, он побил бы Головкина и прямо сейчас, но подождав, шансы на это повысятся. Однако промоутерам «Канело» следует быть осторожным в выборе соперников, так как он может проиграть и другим бойцам, — говорится в заметке.