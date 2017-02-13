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https://sport.mail.ru/news/boxing/28758443/
13 февраля 2017, 16:44 | Бокс | Sports.kz

Назван идеальный соперник для следующего боя Жакиянова

Обозреватель youtube-канала FigthSpace Григорий Стангрит прокомментировал Sports.kz чемпионский бой и поделился мнением о перспективах казахстанского боксера Жаната Жакиянова.

Обозреватель <nobr>youtube-канала</nobr> FigthSpace Григорий <span class=error>Стангрит</span> прокомментировал Sports.kz чемпионский бой и поделился мнением о перспективах казахстанского боксера <span class=error>Жаната</span> Жакиянова. Увеличить
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 — Что можете, в целом, сказать о бое?
— Если боец, который дважды побывал на полу в первом раунде, затем выиграл бой, — это значит, что бой был очень хорошим.

 — Уоррен после удачных первых раундов слишком рано поверил в успех?
— Многие боксеры говорят, что ранние нокдауны иногда, действительно, играют против тебя, хотя ты и создаешь себе определенный задел. Касается ли это Уоррена, знает только сам Уоррен и его тренер.

 — Жакиянов произвел хорошее впечатление, его хватило на все 12 раундов, он был лучше готов?
— Вопрос не только лучшей готовности. Также фактором победы Жакиянова стало соблюдение плана. Постоянный прессинг. Временами Уоррену ничего не оставалось, как идти в открытый бой, а поскольку Жакиянов жестче, то открытый бой был Уоррену не на пользу. Не будем забывать про характер. Не так часто мы видим, когда боксеры могут оправиться от двух падений в начале боя и дальше драться так, будто ничего и не было.

 — Трудно было поверить, что судьи отдадут победы казахстанцу, что могло стать основополагающим в их решении?
— Было ощущение, что при отсутствии явного преимущества со стороны Жакиянова титул останется у Уоррена. Но судьи, на мой взгляд, хорошо сделали свою работу.

 — Как думаете, Уоррен будет просить реванш, и стоит ли его устраивать?
— Наверное, будет. Стоит ли? Первый бой был хорошим. Но импульс на стороне Жакиянова. Может так получиться, что во втором поединке будет то же самое, но Жакиянов уже учтет опыт первого боя. и Уоррену не удастся застать его врасплох, как в первом раунде.

 — Кого можно рассмотреть в следующие соперники Жаната?
— Как болельщик бокса я, в первую очередь, хочу видеть объединительные бои. Чемпион WBC в этом весе японец Шинсуке Яманака входит в топ-10 Р4Р по версии американского журнала Ring. Я думаю, это идеальный бой.

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