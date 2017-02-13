Назван идеальный соперник для следующего боя Жакиянова

— Что можете, в целом, сказать о бое?

— Если боец, который дважды побывал на полу в первом раунде, затем выиграл бой, — это значит, что бой был очень хорошим.



— Уоррен после удачных первых раундов слишком рано поверил в успех?

— Многие боксеры говорят, что ранние нокдауны иногда, действительно, играют против тебя, хотя ты и создаешь себе определенный задел. Касается ли это Уоррена, знает только сам Уоррен и его тренер.



— Жакиянов произвел хорошее впечатление, его хватило на все 12 раундов, он был лучше готов?

— Вопрос не только лучшей готовности. Также фактором победы Жакиянова стало соблюдение плана. Постоянный прессинг. Временами Уоррену ничего не оставалось, как идти в открытый бой, а поскольку Жакиянов жестче, то открытый бой был Уоррену не на пользу. Не будем забывать про характер. Не так часто мы видим, когда боксеры могут оправиться от двух падений в начале боя и дальше драться так, будто ничего и не было.



— Трудно было поверить, что судьи отдадут победы казахстанцу, что могло стать основополагающим в их решении?

— Было ощущение, что при отсутствии явного преимущества со стороны Жакиянова титул останется у Уоррена. Но судьи, на мой взгляд, хорошо сделали свою работу.



— Как думаете, Уоррен будет просить реванш, и стоит ли его устраивать?

— Наверное, будет. Стоит ли? Первый бой был хорошим. Но импульс на стороне Жакиянова. Может так получиться, что во втором поединке будет то же самое, но Жакиянов уже учтет опыт первого боя. и Уоррену не удастся застать его врасплох, как в первом раунде.



— Кого можно рассмотреть в следующие соперники Жаната?

— Как болельщик бокса я, в первую очередь, хочу видеть объединительные бои. Чемпион WBC в этом весе японец Шинсуке Яманака входит в топ-10 Р4Р по версии американского журнала Ring. Я думаю, это идеальный бой.