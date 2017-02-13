Жакиянов поднялся на второе место в рейтинге Boxing Scene

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Завоеванный титул WBA Super позволил Жакиянову подняться с девятого места на второе в легчайшем весе. Уоррен, несмотря на поражение, далеко не откатился — американский боксер переместился со второй позиции на третью. Возглавляет рейтинг дивизиона британский чемпион WBA Джейми Макдоннелл (29−2−1, 13 КО), проведший уже пять защит своего титула.



Напомним, Жакиянов победил Уоррена раздельным решением судей, дважды побывав в нокдауне в первом раунде.