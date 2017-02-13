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https://sport.mail.ru/news/boxing/28757971/
13 февраля 2017, 16:00 | Бокс | Sports.kz

Жакиянов поднялся на второе место в рейтинге Boxing Scene

Казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) после победы над американцем Роши Уорреном (14−2, 4 КО) существенно улучшил свое положение в рейтинге Boxingscene.com, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер <span class=error>Жанат</span> <span class=error>Жакиянов</span> (27−1 18 КО) после победы над американцем <span class=error>Роши</span> <span class=error>Уорреном</span> (14−2 4 КО) существенно улучшил свое положение в рейтинге Boxingscene.com сообщает Sports.kz. Увеличить
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Завоеванный титул WBA Super позволил Жакиянову подняться с девятого места на второе в легчайшем весе. Уоррен, несмотря на поражение, далеко не откатился — американский боксер переместился со второй позиции на третью. Возглавляет рейтинг дивизиона британский чемпион WBA Джейми Макдоннелл (29−2−1, 13 КО), проведший уже пять защит своего титула.

Напомним, Жакиянов победил Уоррена раздельным решением судей, дважды побывав в нокдауне в первом раунде.

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