Рефери рассказал о причинах двух нокдаунов Жаната Жакиянова в бою с Роуши Уорреном

— Если говорить по тактике боя, то в первом раунде Жакиянов пропустил пару «плюх». Все удары были в область выше виска, в затылок. Сейчас многие так бьют, ведь там область не защищена. Нас раньше учили бить в висок, в челюсть или в нос. Ну это ладно, Уоррен же не сзади бил.

Не знаю, мне показалось, что Жанат был скован в первом раунде. Стал боксировать только во втором, пока не «перевернулся» пару раз. Передней рукой вообще не было. Шел так вперед и лишний раз давал возможность сопернику работать двумя руками и бить. Видимо, в перерыве Рикки Хаттон подсказал, что Жакиянов «забыл» про левую руку в этом бою. Потом он начал ей работать и мешать атакам соперника.

Замечу, что в третьем раунде нокдаун был, но его не отсчитали. Я не видел, чтобы его отсчитывали. Но удар там был. Жанат около канатов два раза ударил соперника — хорошо попал! И тот на его правую сторону облокотился, а когда Жанат убрал руку, американец провалился, потому что не на чем было ему держаться.

Честно говоря, остальные все раунды Жанат на характере отбоксировал. Шел вперед, бил и переломил ход боя. Два нокдауна в первом раунде, но Жанат — молодец, восстановился и выиграл.

— А с профессиональной точки зрения как Вы относитесь к решению одного из судей отдать победу американцу?

— Думаю, такое решение обязательно будут просматривать и проконтролируют. Он ведь практически все раунды в одну сторону отдал. Может быть, он думал, что кто-то из других судей даст ничью и титул будет считаться неразыгранным. Но тут были два адекватных судьи, которые отдали победу нашему Жанату.

— Они же работают параллельно и не могут знать об оценках других судей?

— Им не разрешают ходить, пока матч не завершится. Каждый пишет свое — в Америке с этим строго. В следующий раз могут не пригласить работать на титульном поединке. Может быть, мы его фамилию больше и не увидим среди рефери или боковых судей крупных вечеров бокса. Скорее всего, дисциплинарная комиссия будет рассматривать этот эпизод. Хоть в один раунд, но Жанат выиграл этот бой. Видел, что первый раунд отдали Уоррену со счетом 10:8 и 10:7 — полный разгром. Но потом ситуация изменилась.