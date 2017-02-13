Лебзяк: Ещё не поступало предложение вернуться в сборную России

«Приглашение возобновить свою деятельность от федерации мне ещё не поступало. Как только поступит, я рассмотрю его. Ничего страшного в работе с новым составом президиума для меня нет, бокс на этом не останавливается, работа идёт. Как бы ни менялась наша структура, мы должны поддерживать бокс и заниматься им. Поэтому если мне поступит предложение, я рассмотрю его», — сказал Лебзяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Элиной Фадеевой.