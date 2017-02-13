Чемпион по версии WBO Пакьяо предложил болельщикам выбрать ему следующего соперника

Ранее в своем микроблоге 38-летний филиппинец сообщил, что его следующий бой пройдет в ОАЭ, при этом не уточнив ни дату поединка, ни соперника.

«С кем вы хотите, чтобы я провел свой следующий бой в ОАЭ?» — написал Пакьяо, предложив на выбор четыре варианта: британцев Амира Хана и Келла Брука, австралийца Джеффа Хорна и американца Теренса Кроуфорда.

На данный момент проголосовало больше 16 тысяч респондентов, и с большим преимуществом лидирует Амир Хан — 47%.

В январе Пакьяо опроверг информацию о том, что он проведет четыре боя в 2017 году. Ранее об этом сообщил агент боксера Боб Арум. Речь шла об апрельском бое с Хорном, о поединке в июле в России, о встрече в Европе в сентябре и о бое в ноябре или декабре в США против Кроуфорда.

Пакьяо, в августе 2016 года объявивший о возобновлении карьеры, в начале ноября победил американца Джесси Варгаса в поединке за титул WBO. Всего на счету филиппинца 59 побед (38 — нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи.