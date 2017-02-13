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https://sport.mail.ru/news/boxing/28754393/
13 февраля 2017, 12:27 | Бокс | Чемпионат.com

Чавес-младший: У меня есть всё необходимое, чтобы побить Альвареса

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший ответил критикам, сомневающимся в его шансах на победу в бою с обладателем пояса WBO в первом среднем весе Саулем Альваресом.

Встреча эти боксёров состоится 6 мая в Лас-Вегасе и будет проходить в промежуточном весе 164,5 фунта.

«У меня есть всё необходимое, чтобы побить Альвареса. Я должен работать над скоростью и выносливостью, и прежде всего у меня не должно быть проблем с весом. В этом бою я буду использовать свои природные преимущества. Я выше Альвареса, я дрался в более тяжёлом весе и имел в прошлом больше “войн” на ринге, чем он», — приводит слова Чавеса BoxinScene.
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