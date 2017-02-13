Чавес-младший: У меня есть всё необходимое, чтобы побить Альвареса

Встреча эти боксёров состоится 6 мая в Лас-Вегасе и будет проходить в промежуточном весе 164,5 фунта.



«У меня есть всё необходимое, чтобы побить Альвареса. Я должен работать над скоростью и выносливостью, и прежде всего у меня не должно быть проблем с весом. В этом бою я буду использовать свои природные преимущества. Я выше Альвареса, я дрался в более тяжёлом весе и имел в прошлом больше “войн” на ринге, чем он», — приводит слова Чавеса BoxinScene.