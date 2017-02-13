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https://sport.mail.ru/news/boxing/28754146/
13 февраля 2017, 12:21 | Бокс | Sports.kz

Побитый Головкиным Брук назвал своего следующего соперника

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец Келл Брук (36−1, 25 КО) заявил, что не собирается отказываться от своего пояса и американец Эррол Спенс (21−0, 18 КО) станет его следующим соперником. Напомним, что Спенс является обязательным претендентом на титул Брука.

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе британец <span class=error>Келл</span> <span class=error>Брук</span> (36−1 25 КО) заявил что не собирается отказываться от своего пояса и американец <span class=error>Эррол</span> <span class=error>Спенс</span> (21−0 18 КО) станет его следующим соперником. <span class=stop>Напомним</span> что <span class=error>Спенс</span> является обязательным претендентом на титул <span class=error>Брука</span>. Увеличить
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«Проделать всю эту работу и просто отказаться от титула? — недоумевает Брук. — Никогда в своей жизни не уклонялся от вызовов. Я здесь для того, чтобы дать болельщикам то, чего они хотят. Эррол Спенс, ты следующий».

Напомним, в сентябре Брук техническим нокаутом проиграл казахстанцу Геннадию Головкину в рамках среднего веса.

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