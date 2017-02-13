Побитый Головкиным Брук назвал своего следующего соперника

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«Проделать всю эту работу и просто отказаться от титула? — недоумевает Брук. — Никогда в своей жизни не уклонялся от вызовов. Я здесь для того, чтобы дать болельщикам то, чего они хотят. Эррол Спенс, ты следующий».

Напомним, в сентябре Брук техническим нокаутом проиграл казахстанцу Геннадию Головкину в рамках среднего веса.