Уайлдер: Уверен, что в споре с Поветкиным присяжные примут решение в мою пользу
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер сказал, что судебная тяжба с Александром Поветкиным не помешает ему должным образом подготовиться к бою с Джеральдом Вашингтоном, запланированному на 25 февраля в Бирмингеме.
«Это немного отвлекает, но я с этим хорошо справляюсь. Я просто готов к тому, что это
Мы находимся в суде, и пусть присяжные решат, как быть. Но я чувствую, что мои позиции сильны и что присяжные вынесут решение в мою пользу», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
Команда Уайлдера обвиняет Поветкина в употреблении допинга и срыве боя и требует у него компенсацию в размере $ 5 млн. Промоутер Поветкина Андрей Рябинский в ответ на обвинения американской стороны подал в суд
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