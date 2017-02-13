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13 февраля 2017, 11:47 | Бокс | БЕЛТА

Белорусские боксеры завоевали три бронзовые награды на международном турнире в Венгрии

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры завоевали три бронзовые награды на престижном международном турнире в венгерском Дебрецене «Мемориал Иштвана Бочкаи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

До стадии полуфинала по турнирной сетке добрался Максим <span class=error>Вислоух</span> (весовая категория до 64 кг). Увеличить
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До стадии полуфинала по турнирной сетке добрался Максим Вислоух (весовая категория до 64 кг). В поединке за выход в финал он встретился с представителем Молдовы Дмитрием Галаготом, более опытный соперник Максима, который также является призером чемпионата Европы-2013 в Минске, по решению судей был сильнее — 3:2. В тяжелой весовой категории свыше 91 кг представитель белорусской команды в ½ финала уступил Виктору Выхристу из Украины (0:5) и занял третье место.

В соревнованиях среди женщин белоруска Яна Бурим в полуфинале не смогла одолеть Юн Чан из Китая, уступив ей 2:3. Согласно правилам бокса, атлеты, уступившие в полуфинале, награждаются бронзовыми медалями.

За чертой призеров прошедших соревнований остались белорусы Андрей Михайлов, Сергей Новиков и Виктория Кебикова. В 61-м международном турнире «Мемориал Иштвана Бочкаи» принимали участие более 160 боксеров из 24 стран.

Другой представитель сборной Беларуси, серебряный призер первых Европейских игр Дмитрий Асанов, принял участие в турнире в Орше памяти заслуженного тренера Беларуси Анатолия Колчина. В весовой категории до 56 кг в финале он был сильнее Дмитрия Дешкевича.

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