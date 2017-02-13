Дэн Эмброуз: Если Головкин откажется от предложенной суммы, Golden Boy подождут еще пару лет
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз в очередной своей статье прокомментировал недавнее заявление мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, сказавшего, что Геннадий Головкин запросил за их бой «больше, чем заслуживает», сообщает Sports.kz.
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«Интересно, что Канело считает Головкина не заслуживающим предложенных ему 15 миллионов за бой. Если Головкин не стоит 15 миллионов, то кто тогда стоит? Может быть Мигель Котто, который в глазах многих фанатов бокса уже находится на последних этапах карьеры? Вряд ли они захотят платить за то, чтобы посмотреть, как Альварес и Котто будут драться друг с другом во второй раз. Такой поединок может не принести и одной трети тех продаж PPV, которые были в их первом бою.
18 марта Головкин дерется на НВО PPV с Дэниэлом Джейкобсом. GGG может поставить себя в прекрасное положение, чтобы получить проценты от общего дохода за бой с Канело, если он впечатляюще победит Джейкобса. Хотя бой Головкина и Джейкобса должен принести хорошие продажи PPV, иначе Golden Boy будут использовать это в качестве оправдания, чтобы не предлагать ему проценты.
Отказавшись от 15 миллионов менеджмент Головкина также может дать Golden Boy повод двинуться дальше и ставить Канело против менее угрожающих соперников. Но это не означает, что они откажутся от будущих переговоров с Головкиным. Это значит лишь то, что они подождут год или два до очередного предложения фиксированной суммы. Теоретически, это может помочь Канело, так как с годами Головкин может стать для него более уязвимым. Сейчас Головкину почти 35. Время играет на стороне 26-летнего Альвареса. Возможно, он побил бы Головкина и прямо сейчас, но подождав, шансы на это повысятся. Однако промоутерам Канело следует быть осторожным в выборе соперников, так как он может проиграть и другим бойцам, — написано в статье.
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