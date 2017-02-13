Дэн Эмброуз: Если Головкин откажется от предложенной суммы, Golden Boy подождут еще пару лет

«Интересно, что Канело считает Головкина не заслуживающим предложенных ему 15 миллионов за бой. Если Головкин не стоит 15 миллионов, то кто тогда стоит? Может быть Мигель Котто, который в глазах многих фанатов бокса уже находится на последних этапах карьеры? Вряд ли они захотят платить за то, чтобы посмотреть, как Альварес и Котто будут драться друг с другом во второй раз. Такой поединок может не принести и одной трети тех продаж PPV, которые были в их первом бою.

18 марта Головкин дерется на НВО PPV с Дэниэлом Джейкобсом. GGG может поставить себя в прекрасное положение, чтобы получить проценты от общего дохода за бой с Канело, если он впечатляюще победит Джейкобса. Хотя бой Головкина и Джейкобса должен принести хорошие продажи PPV, иначе Golden Boy будут использовать это в качестве оправдания, чтобы не предлагать ему проценты.

Отказавшись от 15 миллионов менеджмент Головкина также может дать Golden Boy повод двинуться дальше и ставить Канело против менее угрожающих соперников. Но это не означает, что они откажутся от будущих переговоров с Головкиным. Это значит лишь то, что они подождут год или два до очередного предложения фиксированной суммы. Теоретически, это может помочь Канело, так как с годами Головкин может стать для него более уязвимым. Сейчас Головкину почти 35. Время играет на стороне 26-летнего Альвареса. Возможно, он побил бы Головкина и прямо сейчас, но подождав, шансы на это повысятся. Однако промоутерам Канело следует быть осторожным в выборе соперников, так как он может проиграть и другим бойцам, — написано в статье.