Александр Усик уволил Башира и нанял в качестве тренера отца Василия Ломаченко
Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO украинец Александр Усик (11−0−0, 10 КО) уволил своего тренера Джеймса Али Башира, с которым работал с начала своей карьеры на профессиональном ринге.
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Новым наставником Усика стал Анатолий Ломаченко, отец и тренер чемпиона мира в первом лёгком весе по версии WBO Василия Ломаченко, сообщает BoxingScene.
«Башир — очень хороший человек и тренер. У него есть свой подход к тренировкам. Но на данный момент я понял, что мне нужно
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