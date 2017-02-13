Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28752340/
13 февраля 2017, 10:49 | Бокс | Чемпионат.com

Александр Усик уволил Башира и нанял в качестве тренера отца Василия Ломаченко

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO украинец Александр Усик (11−0−0, 10 КО) уволил своего тренера Джеймса Али Башира, с которым работал с начала своей карьеры на профессиональном ринге.

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO украинец Александр Усик (11−0−0 10 КО) уволил своего тренера Джеймса Али <span class=error>Башира</span> с которым работал с начала своей карьеры на профессиональном ринге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Новым наставником Усика стал Анатолий Ломаченко, отец и тренер чемпиона мира в первом лёгком весе по версии WBO Василия Ломаченко, сообщает BoxingScene.

«Башир — очень хороший человек и тренер. У него есть свой подход к тренировкам. Но на данный момент я понял, что мне нужно что-то большее. Именно поэтому я принял решение изменить всё, что делал прежде. Я очень благодарен Баширу за проведённое со мной время. Ничего личного, это просто бизнес. Я знаю, что мы будем поддерживать связь в будущем», — прокомментировал Усик замену тренера.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Американские фанаты разгневаны решением судей отдать победу Жакиянову

Американские фанаты разгневаны решением судей отдать победу Жакиянову

На форуме сайта Boxingscene.com американские болельщики активно обсуждают сомнительное, на их взгляд, решение судей присудить победу Жанату Жакиянову (27−1, 18 КО) в бою с Роши Уорреном (14−2, 4 КО), сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России