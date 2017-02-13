Александр Усик уволил Башира и нанял в качестве тренера отца Василия Ломаченко

Новым наставником Усика стал Анатолий Ломаченко, отец и тренер чемпиона мира в первом лёгком весе по версии WBO Василия Ломаченко, сообщает BoxingScene.



«Башир — очень хороший человек и тренер. У него есть свой подход к тренировкам. Но на данный момент я понял, что мне нужно что-то большее. Именно поэтому я принял решение изменить всё, что делал прежде. Я очень благодарен Баширу за проведённое со мной время. Ничего личного, это просто бизнес. Я знаю, что мы будем поддерживать связь в будущем», — прокомментировал Усик замену тренера.