Американские фанаты разгневаны решением судей отдать победу Жакиянову
На форуме сайта Boxingscene.com американские болельщики активно обсуждают сомнительное, на их взгляд, решение судей присудить победу Жанату Жакиянову (27−1, 18 КО) в бою с Роши Уорреном (14−2, 4 КО), сообщает Sports.kz.
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«Судья Брайан Кеннеди отдал Уоррену лишь два раунда — его очки 110:116, Джон Стюарт — три — 111:115. Так что, в
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