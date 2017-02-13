Американские фанаты разгневаны решением судей отдать победу Жакиянову

«Судья Брайан Кеннеди отдал Уоррену лишь два раунда — его очки 110:116, Джон Стюарт — три — 111:115. Так что, в общем-то, речь идет о 8−9 раундах в пользу Жакиянова — это позор! У Кеннеди в судейской профессиональной карьере лишь 23 боя. Теперь понятно, почему Уоррена ограбили. Да вы только посмотрите на реакцию Жаната Жакиянова и его тренера Рикки Хаттона: разве похоже на то, что они были уверены в победе?» — пишет возмущенный болельщик под ником 1hourRun.