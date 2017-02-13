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https://sport.mail.ru/news/boxing/28752336/
13 февраля 2017, 10:21 | Бокс | Sports.kz

Американские фанаты разгневаны решением судей отдать победу Жакиянову

На форуме сайта Boxingscene.com американские болельщики активно обсуждают сомнительное, на их взгляд, решение судей присудить победу Жанату Жакиянову (27−1, 18 КО) в бою с Роши Уорреном (14−2, 4 КО), сообщает Sports.kz.

На форуме сайта Boxingscene.com американские болельщики активно обсуждают сомнительное на их взгляд решение судей присудить победу <span class=error>Жанату</span> Жакиянову (27−1 18 КО) в бою с <span class=error>Роши</span> <span class=error>Уорреном</span> (14−2 4 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Судья Брайан Кеннеди отдал Уоррену лишь два раунда — его очки 110:116, Джон Стюарт — три — 111:115. Так что, в общем-то, речь идет о 8−9 раундах в пользу Жакиянова — это позор! У Кеннеди в судейской профессиональной карьере лишь 23 боя. Теперь понятно, почему Уоррена ограбили. Да вы только посмотрите на реакцию Жаната Жакиянова и его тренера Рикки Хаттона: разве похоже на то, что они были уверены в победе?» — пишет возмущенный болельщик под ником 1hourRun.

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