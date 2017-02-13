Жанат Жакиянов обошел Бейбута Шуменова в рейтинге P4P казахстанских боксеров

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Эти пояса Жакиянов завоевал в минувшие выходные, когда победил американца Роуши Уоррена. При этом казахстанец в первом раунде дважды побывал в нокдауне, но затем переломил ход поединка. Видео боя можно посмотреть здесь.

В рейтинге казахстанских боксеров лидирует чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадий Головкин (36−0, 33 КО). Следом за ним идут Жакиянов и временный чемпион WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО).

В первую десятку также входят Иса Акбербаев (18−0, 13 КО — первый тяжелый вес), Канат Ислам (22−0, 18 КО — первый полусредний), Жанкош Тураров (20−0, 14 КО), Бахтияр Эюбов (11−0, 11 КО — полусредний), Батыр Жукембаев (8−0, 7 КО — полусредний), Александр Журавский (13−2, 11 КО — полусредний) и Бекман Сойлыбаев (9−0, 4 КО — второй полулегкий).

Отметим, что рейтинга сайта Boxrec составляются компьютером. Формула учитывает многие факторы, среди которых — рейтинг соперника, судейские записки бои и другие.