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https://sport.mail.ru/news/boxing/28751019/
13 февраля 2017, 8:47 | Бокс | Vesti.kz

Болельщики устроили драку на вечере бокса с участием Жаната Жакиянова

Во время вечера бокса в Толедо (штат Огайо, США) 11 февраля произошла драка между болельщиками в зале, сообщает FightSpace.

Во время вечера бокса в Толедо (штат Огайо США) 11 февраля произошла драка между болельщиками в зале сообщает FightSpace. Увеличить
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В рамках вечера прошло два чемпионских поединка. Американец Роберт Истер уверенно победил пуэрториканца Луиса Круиза и защитил пояс IBF в легком весе, а казахстанец Жанат Жакиянов отобрал титулы WBA (Super) и IBO в легчайшем весе у Роуши Уоррена из США.

Отметим, что это уже вторая за последнее время драка болельщиков на вечере бокса в Северной Америке. 28 января в канадском Монреале во время боя местных боксеров Стивена Батлера и Брендона Кука беспорядки спровоцировало брошенное ведро со льдом, которое прилетело в голову Батлера.

Напомним, что в рамках этого вечера бокса выступили два казахстанских боксера. Так, Батыр Джукембаев за 2,5 минуты нокаутировал мексиканца Давида Ранхеля, а Абылайхан Хусаинов одержал досрочную победу над другим представителем Мексики.

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