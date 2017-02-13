Болельщики устроили драку на вечере бокса с участием Жаната Жакиянова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В рамках вечера прошло два чемпионских поединка. Американец Роберт Истер уверенно победил пуэрториканца Луиса Круиза и защитил пояс IBF в легком весе, а казахстанец Жанат Жакиянов отобрал титулы WBA (Super) и IBO в легчайшем весе у Роуши Уоррена из США.

Отметим, что это уже вторая за последнее время драка болельщиков на вечере бокса в Северной Америке. 28 января в канадском Монреале во время боя местных боксеров Стивена Батлера и Брендона Кука беспорядки спровоцировало брошенное ведро со льдом, которое прилетело в голову Батлера.

Напомним, что в рамках этого вечера бокса выступили два казахстанских боксера. Так, Батыр Джукембаев за 2,5 минуты нокаутировал мексиканца Давида Ранхеля, а Абылайхан Хусаинов одержал досрочную победу над другим представителем Мексики.