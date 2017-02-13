Абель Санчес ответил на критику об отсутствии «больших имен» в соперниках Геннадия Головкина

Он назвал главной проблемой отсутствие денег, которые позволят звездам испытать себя в бою против Головкина.

«Есть постоянная критика, так как мы не деремся против больших имен в боксе. Но я думаю, дело в том, что на кону мало денег, чтобы заставить большие имена испытать свою удачу. Я уверен, они не боятся. Это вопрос бизнеса, потому что если ты поднимаешься в ринг — ты никого боишься, но вознаграждение не такое большое, как с кем-то другим.

Но для нас это должно быть второстепенным делом. Мы готовимся к бою, выигрываем в драматическом стиле, готовимся к следующему и выигрываем его. И я думаю, со временем все наладится! — приводит слова Санчеса «Нейтральный угол».

Ранее мексиканец Сауль Альварес рассказал, когда состоится его бой против Головкина, а журналист ESPN назвал точную дату поединка GGG против британца Билли Джо Сондерса в Казахстане.