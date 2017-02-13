Абель Санчес: Три минуты раунда покажутся вечностью, когда напротив Геннадий Головкин!
Тренер Абель Санчес рассказал об особенностях стиля своего казахстанского подопечного Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), который владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.
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Он объяснил, почему стиль GGG выматывает соперников. Также Санчес отметил, что Головкин всегда готов провести 12 раундов.
«Три минуты раунда кажутся не такими долгими для обычного человека, но три минуты покажутся вечностью, когда напротив стоит тот, который постоянно бросает удары и бьет так же сильно, как Геннадий Головкин!
Действительно, очень сложно проанализировать и осознать, что
Ты начинаешь менять образ мышления, надеешься нанести
В зале мы упорно тренируемся. Он может с легкостью провести 12 раундов. Почему ему кажется таким простым и веселым делом? Потому что у него есть уравнительная сила. Каждый раз, когда он попадает, он понимает, что бой будет легче. Я не был таким панчером, поэтому я могу только представить, что когда соперник начинает чувствовать удары — это, должно быть, весело, — сказал Санчес, чьи слова приводит «Нейтральный угол».
В своем следующем бою Головкин встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом. Поединок пройдет 18 марта в
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