Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28750674/
13 февраля 2017, 8:29 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес: Три минуты раунда покажутся вечностью, когда напротив Геннадий Головкин!

Тренер Абель Санчес рассказал об особенностях стиля своего казахстанского подопечного Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), который владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Тренер <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> рассказал об особенностях стиля своего казахстанского подопечного Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) который владеет титулами чемпиона мира по версиям WBC WBA IBF и IBO в среднем весе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Он объяснил, почему стиль GGG выматывает соперников. Также Санчес отметил, что Головкин всегда готов провести 12 раундов.

«Три минуты раунда кажутся не такими долгими для обычного человека, но три минуты покажутся вечностью, когда напротив стоит тот, который постоянно бросает удары и бьет так же сильно, как Геннадий Головкин!

Действительно, очень сложно проанализировать и осознать, что кто-то может бить так сильно. Это полностью сбивает с твоего плана на бой. Как только ты почувствуешь мощь одного удара — это заставляет тебя чувствовать себя по-другому в ринге, заставляет подумать «Вау, я никогда такого не испытывал прежде! Как же я с этим справлюсь?».

Из-за этого ты иссякаешь психологически. Например, как в прошедших боях, как Стивенс, когда он закрылся полностью после нокдауна, Маклин — пытался выжить весь бой, Ишида — был нокаутирован в начале.

Ты начинаешь менять образ мышления, надеешься нанести лаки-панч, но если его не нанести — ночка будет долгой! Но чтобы нанести этот лаки-панч — тебе необходимо оказывать давление и заставлять его драться.

В зале мы упорно тренируемся. Он может с легкостью провести 12 раундов. Почему ему кажется таким простым и веселым делом? Потому что у него есть уравнительная сила. Каждый раз, когда он попадает, он понимает, что бой будет легче. Я не был таким панчером, поэтому я могу только представить, что когда соперник начинает чувствовать удары — это, должно быть, весело, — сказал Санчес, чьи слова приводит «Нейтральный угол».

В своем следующем бою Головкин встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом. Поединок пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Жанат Жакиянов обошел Бейбута Шуменова в рейтинге P4P казахстанских боксеров

Жанат Жакиянов обошел Бейбута Шуменова в рейтинге P4P казахстанских боксеров

Чемпион мира в легчайшем весе по версиям WBA (Super) и IBO Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) поднялся в рейтинге казахстанских боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии авторитетного портала Boxrec.com, передает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Участник группового раунда Лиги Европы взял на просмотр защитника "Кайрата"

Жанат Жакиянов обошел Бейбута Шуменова в рейтинге P4P казахстанских боксеров

Болельщики устроили драку на вечере бокса с участием Жаната Жакиянова