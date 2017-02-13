Абель Санчес: Три минуты раунда покажутся вечностью, когда напротив Геннадий Головкин!

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Он объяснил, почему стиль GGG выматывает соперников. Также Санчес отметил, что Головкин всегда готов провести 12 раундов.

«Три минуты раунда кажутся не такими долгими для обычного человека, но три минуты покажутся вечностью, когда напротив стоит тот, который постоянно бросает удары и бьет так же сильно, как Геннадий Головкин!

Действительно, очень сложно проанализировать и осознать, что кто-то может бить так сильно. Это полностью сбивает с твоего плана на бой. Как только ты почувствуешь мощь одного удара — это заставляет тебя чувствовать себя по-другому в ринге, заставляет подумать «Вау, я никогда такого не испытывал прежде! Как же я с этим справлюсь?».

Из-за этого ты иссякаешь психологически. Например, как в прошедших боях, как Стивенс, когда он закрылся полностью после нокдауна, Маклин — пытался выжить весь бой, Ишида — был нокаутирован в начале.

Ты начинаешь менять образ мышления, надеешься нанести лаки-панч, но если его не нанести — ночка будет долгой! Но чтобы нанести этот лаки-панч — тебе необходимо оказывать давление и заставлять его драться.

В зале мы упорно тренируемся. Он может с легкостью провести 12 раундов. Почему ему кажется таким простым и веселым делом? Потому что у него есть уравнительная сила. Каждый раз, когда он попадает, он понимает, что бой будет легче. Я не был таким панчером, поэтому я могу только представить, что когда соперник начинает чувствовать удары — это, должно быть, весело, — сказал Санчес, чьи слова приводит «Нейтральный угол».