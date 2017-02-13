Появилось новое видео с тренировок Головкина перед боем с Джейкобсом
Команда Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) опубликовала новое видео, в котором показала, как как казахстанский боксер готовится к бою против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО).
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Видео появилось на официальном
Подготовку к бою Головкин проводит в городе Биг Беар (штат Калифорния в одноименном тренировочном лагере, где постоянно занимается с 2010 года. Именно там располагается зал The Summit, который тренер GGG Абель Санчес открыл в 1990-х.
Бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в
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