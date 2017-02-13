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https://sport.mail.ru/news/boxing/28750361/
13 февраля 2017, 8:17 | Бокс | Vesti.kz

Появилось новое видео с тренировок Головкина перед боем с Джейкобсом

Команда Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) опубликовала новое видео, в котором показала, как как казахстанский боксер готовится к бою против американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО).

Команда Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) опубликовала новое видео в котором показала <span>как как</span> казахстанский боксер готовится к бою против американца <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−1 29 КО). Увеличить
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Видео появилось на официальном YouTube-канале GGG. В нем представлены кадры с тренировок.

Подготовку к бою Головкин проводит в городе Биг Беар (штат Калифорния в одноименном тренировочном лагере, где постоянно занимается с 2010 года. Именно там располагается зал The Summit, который тренер GGG Абель Санчес открыл в 1990-х.

Бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок по системе платных трансляций (PPV) покажет телеканал HBO, а в нашей стране его можно будет посмотреть в эфире «Казахстана».

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