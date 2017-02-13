Появилось новое видео с тренировок Головкина перед боем с Джейкобсом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Видео появилось на официальном YouTube-канале GGG. В нем представлены кадры с тренировок.

Подготовку к бою Головкин проводит в городе Биг Беар (штат Калифорния в одноименном тренировочном лагере, где постоянно занимается с 2010 года. Именно там располагается зал The Summit, который тренер GGG Абель Санчес открыл в 1990-х.

Бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок по системе платных трансляций (PPV) покажет телеканал HBO, а в нашей стране его можно будет посмотреть в эфире «Казахстана».

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/k5D6ixNlXoI?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>