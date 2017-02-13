Журналист ESPN назвал точную дату боя Головкин — Сондерс в Казахстане
Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза сообщил о дате боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и британцем Билли Джо Сондерсом.
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«Бой GGG — Сондерс планируется на 10 июня в Казахстане. Так как GGG 18 марта встретится с Джейкобсом, никто пока не хочет подтверждать официально», — написал Барбоза в твиттере.
В начале января американские СМИ сообщили о договоренности Головкина и Сондерса о бое в Казахстане летом. Поединок планируется провести в дни EXPO-2017, а позже
В то же время Сондерс анонсировал свой большой бой за пределами США и родной Великобритании.
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