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https://sport.mail.ru/news/boxing/28750270/
13 февраля 2017, 8:06 | Бокс | Vesti.kz

Журналист ESPN назвал точную дату боя Головкин — Сондерс в Казахстане

Журналист латиноамериканской редакции ESPN Фернандо Барбоза сообщил о дате боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и британцем Билли Джо Сондерсом.

Журналист латиноамериканской редакции <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Барбоза</span> сообщил о дате боя между <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> и британцем Билли Джо Сондерсом. Увеличить
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«Бой GGG — Сондерс планируется на 10 июня в Казахстане. Так как GGG 18 марта встретится с Джейкобсом, никто пока не хочет подтверждать официально», — написал Барбоза в твиттере.

В начале января американские СМИ сообщили о договоренности Головкина и Сондерса о бое в Казахстане летом. Поединок планируется провести в дни EXPO-2017, а позже пресс-служба мировой выставки подтвердила факт переговоров между боксерами.

В то же время Сондерс анонсировал свой большой бой за пределами США и родной Великобритании.

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