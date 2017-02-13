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«Бой GGG — Сондерс планируется на 10 июня в Казахстане. Так как GGG 18 марта встретится с Джейкобсом, никто пока не хочет подтверждать официально», — написал Барбоза в твиттере.

В начале января американские СМИ сообщили о договоренности Головкина и Сондерса о бое в Казахстане летом. Поединок планируется провести в дни EXPO-2017, а позже пресс-служба мировой выставки подтвердила факт переговоров между боксерами.

В то же время Сондерс анонсировал свой большой бой за пределами США и родной Великобритании.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Necesitamos confirmacion de GGG Saunders para Junio 10 en Kazakhstan...debido a GGG Jacobs el 18 de Marzo, .nadie quiere confirmar..</p>— Fernando Barbosa (@BarbosaBox) <a href="https://twitter.com/BarbosaBox/status/830834489748287488">12 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>