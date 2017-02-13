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13 февраля 2017, 8:32 | Бокс | Чемпионат.com

Маркес: Чавесу очень важно повысить скорость для боя с Альваресом

Бывший чемпион мира в четырёх весах Хуан Мануэль Маркес считает, что одним из важнейших факторов в бою с Саулем Альваресом для Хулио Сезара Чавеса-младшего будет скорость.

«Скорость очень важна для Чавеса в этом бою. У Альвареса хорошая скорость, и если Чавес прибавит в ней, то бой получится конкурентным. Скорость играет на руку Альваресу, особенно по части ухода в сторону и боя на ближней дистанции. Хулио надо повысить скорость, это крайне важно», — приводит слова Маркеса Boxing Scene.

Альварес и Чавес-младший сразятся 6 мая.
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