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12 февраля 2017, 16:21 | Бокс | Sports.kz

«Kazsport» и «Казахстан» в прямом эфире покажет следующий бой Ислама

17 февраля (утром 18 февраля по времени Астаны) в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США) пройдет вечер бокса, в рамках которого обладатель титулов WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе 32-летний казахстанский боксер Канат Ислам (22−0, 18КО) проведет 10-раундовый поединок с бразильцем Робсоном Ассисом (16−3, 9КО), сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

17 февраля (утром 18 февраля по времени <span class=error>Астаны</span>) в городе Уилмингтон (штат Делавэр США) пройдет вечер бокса в рамках которого обладатель титулов WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе 32-летний казахстанский боксер Канат Ислам (22−0 18КО) проведет 10-<span class=error>раундовый</span> поединок с бразильцем <span class=error>Робсоном</span> <span class=error>Ассисом</span> (16−3 9КО) сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Сегодня стало известно, что предстоящий поединок казахстанца в прямом эфире покажут отечественные телеканалы «Kazsport» и РТРК «Казахстан».

В главном бою предстоящего боксерского шоу экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 48-летний американец Рой Джонс-младший (64−9, 46КО) встретится со своим 46-летним соотечественником Бобби Гунном (21−6−1, 18КО). Боксеры разыграют вакантный пояс чемпиона мира по версии WBF (World Boxing Foundation) в первом тяжелом весе.

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