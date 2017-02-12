«Kazsport» и «Казахстан» в прямом эфире покажет следующий бой Ислама

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Сегодня стало известно, что предстоящий поединок казахстанца в прямом эфире покажут отечественные телеканалы «Kazsport» и РТРК «Казахстан».



В главном бою предстоящего боксерского шоу экс-чемпион мира в четырех весовых категориях 48-летний американец Рой Джонс-младший (64−9, 46КО) встретится со своим 46-летним соотечественником Бобби Гунном (21−6−1, 18КО). Боксеры разыграют вакантный пояс чемпиона мира по версии WBF (World Boxing Foundation) в первом тяжелом весе.