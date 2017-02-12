«Kazsport» и «Казахстан» в прямом эфире покажет следующий бой Ислама
17 февраля (утром 18 февраля по времени Астаны) в городе Уилмингтон (штат Делавэр, США) пройдет вечер бокса, в рамках которого обладатель титулов WBO Intercontinental и WBA Federatin в первом среднем весе 32-летний казахстанский боксер Канат Ислам (22−0, 18КО) проведет 10-раундовый поединок с бразильцем Робсоном Ассисом (16−3, 9КО), сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Сегодня стало известно, что предстоящий поединок казахстанца в прямом эфире покажут отечественные телеканалы «Kazsport» и РТРК «Казахстан».
В главном бою предстоящего боксерского шоу
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