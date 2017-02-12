Жакиянова поздравил аким Северо-Казахстанской области

«От имени североказахстанцев и от себя лично поздравляю Вас с заслуженной победой на профессиональном ринге и завоеванием титула чемпиона мира по боксу по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе! За Вашим боем следил весь мир. Зная Вашу несокрушимость, спортивное бесстрашие и целеустремленность, болельщики ждали от Вас только победы. В 27-й раз Вы оказались сильнее своих соперников. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых спортивных побед», — говорится в телеграмме.



Аким области отметил, что Жанат Жакиянов стал примером для начинающих спортсменов и в очередной раз прославил Казахстан.



Напомним, титульный бой за звание чемпиона мира WBA (Super) и IBO между казахстанцем Жанатом Жакияновым и американцем Роуши Уорреном состоялся 11 февраля в городе Толедо (США).