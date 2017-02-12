Жакиянова поздравил аким Северо-Казахстанской области
Аким
Северо-Казахстанской области Ерик Султанов направил поздравительную телеграмму чемпиону мира по боксу по версиям WBA (Super) и IBO Жанату Жакиянову, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
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«От имени североказахстанцев и от себя лично поздравляю Вас с заслуженной победой на профессиональном ринге и завоеванием титула чемпиона мира по боксу по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе! За Вашим боем следил весь мир. Зная Вашу несокрушимость, спортивное бесстрашие и целеустремленность, болельщики ждали от Вас только победы. В 27-й раз Вы оказались сильнее своих соперников. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых спортивных побед», — говорится в телеграмме.
Аким области отметил, что Жанат Жакиянов стал примером для начинающих спортсменов и в очередной раз прославил Казахстан.
Напомним, титульный бой за звание чемпиона мира WBA (Super) и IBO между казахстанцем Жанатом Жакияновым и американцем Роуши Уорреном состоялся 11 февраля в городе Толедо (США).
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