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https://sport.mail.ru/news/boxing/28746906/
12 февраля 2017, 16:07 | Бокс | Sports.kz

Жакиянова поздравил аким Северо-Казахстанской области

Аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов направил поздравительную телеграмму чемпиону мира по боксу по версиям WBA (Super) и IBO Жанату Жакиянову, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Аким <nobr>Северо-Казахстанской</nobr> области <span class=error>Ерик</span> Султанов направил поздравительную телеграмму чемпиону мира по боксу по версиям WBA (Super) и IBO <span class=error>Жанату</span> Жакиянову передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> главы региона. Увеличить
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«От имени североказахстанцев и от себя лично поздравляю Вас с заслуженной победой на профессиональном ринге и завоеванием титула чемпиона мира по боксу по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе! За Вашим боем следил весь мир. Зная Вашу несокрушимость, спортивное бесстрашие и целеустремленность, болельщики ждали от Вас только победы. В 27-й раз Вы оказались сильнее своих соперников. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых спортивных побед», — говорится в телеграмме.

Аким области отметил, что Жанат Жакиянов стал примером для начинающих спортсменов и в очередной раз прославил Казахстан.

Напомним, титульный бой за звание чемпиона мира WBA (Super) и IBO между казахстанцем Жанатом Жакияновым и американцем Роуши Уорреном состоялся 11 февраля в городе Толедо (США).

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