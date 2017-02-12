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12 февраля 2017, 15:40 | Бокс | Чемпионат.com

Салидо проведёт свой следующий бой 29 апреля

Бывший чемпион мира в полулёгком весе Орландо Салидо (43−13−4, 30 КО) проведёт свой следующий бой 29 апреля в Мексика.

Об этом рассказал его менеджер Шейн Шиббонс.

«У нас есть точная дата возвращения — 29 апреля. Бой пройдёт в Соноре, имя соперника скоро станет известно. При этом хочу отметить, что мы не уходим от потенциального боя с Миурой в США на HBO. Он состоится после 29 апреля», — приводит слова менеджера ESPN.

Свой крайний бой Салидо провёл ещё летом 2016 года против соотечественника Франсиско Варгаса. Поединок завершился вничью.
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