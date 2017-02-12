«Сондерс жаждет чего-то более крупного: сейчас сколько у него фанов? 300 человек на боях, которые проходят в ТРЦ? Он должен выйти против меня снова, мы все хотим, чтобы состоялся реванш. Без меня у него так ничего и не будет. Все, что у него есть, — это победа надо мной, в этом вся его карьера. Мне следует исправить это», — заявил Sky Sports Крис Юбенк-младший.

Напомним, что боксеры встречались в ноябре 2014 года и тогда Сондерс одержал победу. После этого ему удалось завоевать титул WBO в среднем весе, которым он в данный момент и владеет.