Крис Юбенк-младший: Все, что у Сондерса есть, — это победа надо мной, в этом вся его карьера
Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британский боксер Крис
Юбенк-младший заявил о том, что все, что у его соотечественника Билли Джо Сондерса есть, — это победа над ним и в этом вся его карьера, сообщает vRINGe.com.
«Сондерс жаждет
Напомним, что боксеры встречались в ноябре 2014 года и тогда Сондерс одержал победу. После этого ему удалось завоевать титул WBO в среднем весе, которым он в данный момент и владеет.
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