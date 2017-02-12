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https://sport.mail.ru/news/boxing/28745682/
12 февраля 2017, 13:20 | Бокс | Vesti.kz

Крис Юбенк-младший: Все, что у Сондерса есть, — это победа надо мной, в этом вся его карьера

Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британский боксер Крис Юбенк-младший заявил о том, что все, что у его соотечественника Билли Джо Сондерса есть, — это победа над ним и в этом вся его карьера, сообщает vRINGe.com.

«Сондерс жаждет чего-то более крупного: сейчас сколько у него фанов? 300 человек на боях, которые проходят в ТРЦ? Он должен выйти против меня снова, мы все хотим, чтобы состоялся реванш. Без меня у него так ничего и не будет. Все, что у него есть, — это победа надо мной, в этом вся его карьера. Мне следует исправить это», — заявил Sky Sports Крис Юбенк-младший.

Напомним, что боксеры встречались в ноябре 2014 года и тогда Сондерс одержал победу. После этого ему удалось завоевать титул WBO в среднем весе, которым он в данный момент и владеет.
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